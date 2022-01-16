 
مباشر

سلسلة زلازل تهز الخليج وحدود إيران مع أذربيجان وأرمينيا

أخبار العالم العربي

Hasan Sarbakhshian
AP
آثار زلزال في إيران - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6gw

شهدت منطقة الخليج في الساعات الأخيرة سلسلة هزات أرضية يقع مركزها في جزيرة خارك الإيرانية.

إقرأ المزيد
زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية
زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية

وأكد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الجزيرة الواقعة في محافظة بوشهر شهدت زلزالين بقوة 4.6 و 4.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 6:30 و 7:55 من صباح اليوم الاحد.

من جانبه، سجل المركز الوطني للأرصاد في الإمارات زلزالا آخر بقوة 5.0 درجات هز الجزيرة الإيرانية في الساعة  08:25.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن حاكم منطقة خارك، محمد رضا دشتيزاده، قوله إن الهزات الأخيرة لم تتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.

في غضون ذلك، وقع زلزال آخر عند حدود إيران مع أرمينيا وأذربيجان.

وأكدت هيئة رصد الزلازل التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ4.9 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 07.25 من صباح اليوم في مقاطعة زنغلان.

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الأرمنية عن رصد زلزال بقوة 4.3 درجة على بعد 12 كلم عن مدينة كابان في مقاطعة سيونيك.

المصدر: RT + "فارس" + "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا