سلسلة زلازل تهز الخليج وحدود إيران مع أذربيجان وأرمينيا

شهدت منطقة الخليج في الساعات الأخيرة سلسلة هزات أرضية يقع مركزها في جزيرة خارك الإيرانية.

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وأكد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الجزيرة الواقعة في محافظة بوشهر شهدت زلزالين بقوة 4.6 و 4.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 6:30 و 7:55 من صباح اليوم الاحد.

من جانبه، سجل المركز الوطني للأرصاد في الإمارات زلزالا آخر بقوة 5.0 درجات هز الجزيرة الإيرانية في الساعة 08:25.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) January 16, 2022

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن حاكم منطقة خارك، محمد رضا دشتيزاده، قوله إن الهزات الأخيرة لم تتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.

في غضون ذلك، وقع زلزال آخر عند حدود إيران مع أرمينيا وأذربيجان.

وأكدت هيئة رصد الزلازل التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ4.9 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 07.25 من صباح اليوم في مقاطعة زنغلان.

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الأرمنية عن رصد زلزال بقوة 4.3 درجة على بعد 12 كلم عن مدينة كابان في مقاطعة سيونيك.

المصدر: RT + "فارس" + "نوفوستي"