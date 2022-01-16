مصر تسجل 1011 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1011 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية انتشار الوباء بلغ 398879، منهم 332531 حالة شفاء، و22123 وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 332531 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 26 حالة وفاة pic.twitter.com/bEPjE44zKG — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 15, 2022

المصدر: "القاهرة 24"