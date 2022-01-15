الأردن يعلن حالة الطوارئ بسبب المنخفض الجوي

أعلنت وزارة الإدارة المحلية الأردنية حالة الطوارئ القصوى في محافظات الشمال والوسط، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة.

وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية والتعاون التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة أوضاع المناطق فيها أولا بأول خاصة المناطق الساخنة، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بالتطورات فورا، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

يشار إلى أن 100 غرفة طوارئ في البلديات، و17 غرفة طوارئ لدى مجالس الخدمات المشتركة علاوة على مديريات الشؤون البلدية المنتشرة في المحافظات والألوية مرتبطة على مدار الساعة مع غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية.

المصدر: "عمون" الأردنية