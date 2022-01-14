الأردن.. أمانة عمان تعلن "حالة طوارئ قصوى" للتعامل مع المنخفض الجوي

عززت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ من متوسطة إلى قصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة، والمتوقع أن يؤدي لهطولات مطرية غزيرة حسب الأرصاد الجوية.

وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في الأمانة المهندس محمد الجدوع، إنه "تم التعامل مع حوالي 40 بلاغا مختلفا جراء هطول الأمطار".

ودعت أمانة عمان المواطنين إلى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وطالبت الأمانة بتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

المصدر: "بترا" الأردنية