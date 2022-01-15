العراق.. "الديمقراطي الكردستاني" ينفي تنازله عن منصب الرئيس ويعلن عن مرشحه

نفى الحزب "الديمقراطي الكردستاني" تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية في العراق، وأعلن عن مرشحه للرئاسة.

وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث "للسومرية نيوز" إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن منصب رئاسة الجمهورية. هناك حوارات ولقاءات تجريها شخصيات الاتحاد الوطني ل‍مسعود بارزاني لحسم "مشكلة" منصب الرئيس".

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وأضاف: "مرشحنا الوحيد في الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية هو هوشيار زيباري"، لافتا إلى "وجود تفاهمات وحوارات بين الحزبين في الإقليم لحسم هذا الموضوع".

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي وفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003 ومنصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي، أما منصب رئيس البرلمان فمن حصة المكون السني.

المصدر: "السومرية"