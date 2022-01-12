العراق.. ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، ترشح لرئاسة الجمهورية.

وذكر مراسلنا، أن زيباري قدم أوراقه بصفته مرشحا للمنصب، بعد يوم على انتشار معلومات حول انسحابه من السباق الرئاسي.

وأعلنت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي، عن استقبال الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية وفق شروط وضعتها مسبقا.

وتحتدم المنافسة حاليا على المنصب بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقبل يومين أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ خلال تصريح لـRT، أن الأحزاب الكردية اتفقت على الدفع ببرهم صالح مرشحا وحيدا لمنصب رئيس الجمهورية.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، وفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، ومنصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي، أما منصب رئيس البرلمان فمن حصة المكون السني.

المصدر: RT