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طبيب وائل الإبراشي يرد على خالد منتصر: مفيش في الطب "حبوب سحرية"

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طبيب وائل الإبراشي يرد على خالد منتصر: مفيش في الطب
RT
الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي
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قال شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي إنه طلب التحقيق أمام النقابة في تصريحات الدكتور خالد منتصر التي اتهمه فيها بالتسبب في الإهمال الطبي.

وأضاف عباس في حوار لموقع "صدى البلد" المصري أنه طلب من نقابة الأطباء التحقيق معه في التصريحات التي أطلقها الدكتور خالد منتصر، موضحا أنه تقدم بشكوى رسمية ضده بلجنة آداب المهنة نتيجة التصريحات التي أدلى بها. 

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وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والباطنة أنه من المتوقع أن تبدأ نقابة الأطباء في التحقيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل. 

وأوضح الدكتور شريف عباس أنه صاحب المصلحة في إجراء التحقيقات لكي يثبت براءته أمام الجميع، مشيرا إلى أنه يثبت بالأدلة والبراهين العلمية أمام النيابة العامة ونقابة الأطباء عدم حدوث أي إهمال طبي في حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

كما رد عباس على تصريحات الدكتور خالد منتصر فيما يخص علاج "الحبة السحرية" قائلا: "لا يوجد في الطب سحر أو ما يسمى بالسحر وكل الأدوية مسجلة في وزارة الصحة ومتعارف عليها ولا حديث عن هذا الأمر نهائيا". 

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب الشكوى المقدمة ضد الدكتور خالد منتصر ذكره لما يسمي "الحبوب السحرية" وبعض الأمور الغريبة. 

وأكد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي أنه سيمضي في إجراءاته القانونية حتى النهاية، وسيلتمس العذر فقط لعائلة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي نظرا للظروف التي تمر بها الأسرة بالإضافة إلى أنهم ليسوا أطباء أو على دراية بالأمور الطبية.

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وكان الكاتب الصحفي الدكتور خالد منتصر قد قال إنه تم إجراء تجارب سريرية على الراحل وائل الإبراشي بعلاج مجهول أدى إلى وفاته.

وأضاف خالد منتصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "يجب على أي شخص عدم تناول أي دواء غير معلوم المصدر، ولا أن يسمح لأي طبيب أن يقوم بإجراء تجربة الدواء عليه".

وأضاف: "ما حدث مع وائل الإبراشي أنه أخذ أقراصا مجهولة مكتوب عليها جرعة كورونا"، لافتا إلى أنه يمنع إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج هذا النطاق لأن إجراء التجارب السريرية له قواعد خاصة.

وأوضح أن من يعالج وائل الإبراشي يجب أن يكون طبيب صدرية وليس طبيب جهاز هضمي.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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