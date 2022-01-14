أرملة الإبراشي ترد على طبيبه: "مكنتش معاه وقت إصابته كان معاه السواق والطباخ"

قالت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، إنها لم تكن موجودة مع زوجها الراحل خلال أول 5 أيام من إصابته بفيروس كورونا لأنها كانت مسافرة.

وأضافت في تصريحات لموقع "مصراوي": "احنا هنعرف منين أن وائل كان هيتصاب بكورونا؟ إحنا كنا مسافرين من يوم 22 ديسمبر 2020، وكان المفروض هو هيجيلنا لكن الطيران قفل وقتها، كان المفروض أعمل إيه؟! وجيت يوم 5 يناير 2021، أعمل إيه يعني؟!".

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وقالت ردا على تصريح الطبيب المعالج الذي نفى وجودها إلى جانب زوجها أول 5 أيام من إصابته، وأنها لا تعرف شيئا عن علاجه: "وائل كان معاه السواق بتاعنا، كان موجود قدام باب البيت 24 ساعة والطباخ موجود بيجيب الوجبات.. هو مريض كورونا محتاج إيه غير كدة يعني؟ طيب ماشي أوكيه، أنا مكنتش موجودة أعمل إيه يعني؟!".

وأشارت إلى أنها تتحرك قانونيا بعد أن استخرجت توكيلا للمحامي سمير صبري.

وكشف الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، عن موعد أولى جلسات التحقيق مع الدكتور شريف عباس، الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

المصدر: موقع "مصراوي"