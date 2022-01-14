مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج

كشف مركز الإحصاء الخليجي عن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجاوزت 98.5 مليون جرعة.

وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة بـ"تويتر" أنه "وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 2744531 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2564269 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19696 حالة.

وأشار مركز الإحصاء إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 98506042 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في دول الخليج مجتمعة 93.4%.

📃التقرير اليومي | إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 13 يناير 2022م#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/qOSbLNb7sJ — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) January 14, 2022

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 92.7%، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 53.5 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

المصدر: RT