مركز الإحصاء الخليجي: عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج تجاوز الـ84 مليون جرعة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 بالمائة، بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

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وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى يوم أمس.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 14 نوفمبر 2021م



🔵 2,525,916 الإصابات المؤكدة

🟢 2,498,374 حالات التعافي

🔴 19,535 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 84,401,695 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/9w48IZ8xen — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) November 15, 2021

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98 بالمائة، وبلغت هذه النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 بالمائة.

المصدر:RT