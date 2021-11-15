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مركز الإحصاء الخليجي: عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج تجاوز الـ84 مليون جرعة

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مركز الإحصاء الخليجي: عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج تجاوز الـ84 مليون جرعة
Reuters
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98  بالمائة، بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

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وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98 بالمائة، وبلغت هذه النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9  بالمائة.

المصدر:RT

 

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