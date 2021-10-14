مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن نسبة التعافي من كورونا في السعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

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وكشف المركز عبر "تويتر" أنه وفقا لإحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 2,515,646 إصابة، وإجمالي حالات التعافي 2,486,816 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,424 حالة.

وأشار المركز الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ 80,009,977 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 13 أكتوبر 2021م



🔵 2,515,646 الإصابات المؤكدة

🟢 2,486,816 حالات التعافي

🔴 19,424 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 80,009,977 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجيpic.twitter.com/XHUCdJZ28S — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 14, 2021

المصدر: صحيفة "عاجل"+"تويتر"