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دول "التعاون الخليجي" تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا

أخبار العالم العربي

دول
Reuters AHMED YOSRI
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كشفت معطيات مركز الإحصاء الخليجي، تفاصيل انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 أغسطس 2021.

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ونشر المركز إحصاءات انتشار فيروس كورونا في دول الخليج، وهي كالآتي:

- عدد حالات الإصابات المؤكدة: 2.459.103.

- عدد حالات التعافي: 2.400.389.

- عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس: 18879. 

- عدد جرعات اللقاحات المضادة لهذا الفيروس المعطاة: 63.177.795.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة اليومية ليوم أمس الجمعة، بلغ 2054 إصابة في دول المجلس كافة، بينها متوسط 1070 بالإمارات، و458 بالسعودية، و226 بالكويت، و221 بقطر، و79 بالبحرين، فيما سجلت عمان صفر إصابة، لافتا إلى أن حالات التعافي سجلت النسبة من إجمالي الإصابات 97.6%، وتراوحت بين 99.1% في البحرين، و98.1% بالكويت، و98.5% بقطر، و97.4% بالسعودية، و97.2% بالإمارات، و96.2% بعمان.

في حين أن حالات الوفاة اليومية بدول المجلس، ليوم أمس الجمعة، بلغت 13 حالة.

المصدر: RT

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