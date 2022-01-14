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السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا
Globallookpress
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سجلت السعودية، اليوم الجمعة، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 5628 حالة، بعد أن سجلت يوم أمس 5499 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة يبلغ 604672 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8903.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3511 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 558546 حالة.

المصدر: RT 

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