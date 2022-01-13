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السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

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السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا
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سجلت السلطات الصحية السعودية، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 5499 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 599044 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2978 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 555035 حالة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8901 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 262 حالة.

المصدر: "سبق"

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