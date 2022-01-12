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السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل مستوى قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل حصيلة قياسية بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا داخل المملكة، بواقع 5362 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي2499 حالة، لافتا إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 218 حالة.

وأشارت إحصائية الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، وأن عدد حالات التعافي الإجمالي بلغ 552057 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس في المملكة إلى 8899 وفاة.

المصدر: RT

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