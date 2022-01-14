حكومة لبنان تعتذر عن وضع علم الكويت بدل الإمارات

قدمت الحكومة اللبنانية اعتذارها نتيجة "خطأ" أدى إلى وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الاستشفائي في بيروت.

وكانت صورة استبدال العلمين أثارت موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "وضع علم الكويت بدل الإمارات. هالشي لا بدو مازوت، ولا دولار، ولا اجتماع الحكومة، ولا طاولة حوار ولا استراتيجية دفاعيّة. بدّو مخّ. للأسف بعض يللي عم بيديروا الدولة اليوم بلا مخّ".

وضع علم الكويت بدل الإمارات. هالشي لا بدو مازوت، ولا دولار، ولا اجتماع الحكومة، ولا طاولة حوار ولا استراتيجية دفاعيّة. بدّو مخّ. للأسف بعض يللي عم بيديروا الدولة اليوم بلا مخّ 😳😡 pic.twitter.com/drEclUMnJM — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) January 13, 2022

كيف الشعب بده يوثق بطبقة حاكمة بتحط علم الكويت بدل علم الإمارات#الله_يجرّصكم#شرشحتوا_البلدpic.twitter.com/x61M4veJuj — Michel Faddoul (@michel_faddoul) January 13, 2022

وقالت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إنه "خلال التحضير لإفتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه".

وأضافت: "وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى احد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار".

1/3 صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الاتي:

رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة، ...#رئاسة_مجلس_الوزراءpic.twitter.com/kXkSMhiZR6 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 13, 2022

المصدر: RT