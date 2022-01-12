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سعد الحريري: لبنان لن يخرج عن عروبته

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سعد الحريري: لبنان لن يخرج عن عروبته
Globallookpress
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قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري "إننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحريري: "شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل وعلى الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات".

وأضاف الحريري: "إن هذه الوقفة ستبقى دائما محط تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره".

المصدر: RT

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