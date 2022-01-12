سعد الحريري: لبنان لن يخرج عن عروبته

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري "إننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحريري: "شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل وعلى الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات".

شكرا دولة #الإمارات_العربية_المتحدة قيادة وشعباً. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب #لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات.١/٢ pic.twitter.com/rky15EV9fl — Saad Hariri (@saadhariri) January 12, 2022

وأضاف الحريري: "إن هذه الوقفة ستبقى دائما محط تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره".

المصدر: RT