وزير الداخلية اللبناني يعلق على فعالية "حزب الله" في ذكرى إعدام معارض سعودي

علق وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي على ندوة يقيمها "حزب الله "في ذكرى إعدام المعارض السعودي، نمر باقر النمر، مؤكدا "أننا سنعمل على تطبيق القانون اللبناني".

وقال المولوي: "التعاطي يجب أن يكون وفق الدستور اللبناني الذي يمنع تعكير علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، وسنعمل على تطبيق القانون اللبناني".

وأضاف: "سنصدر التعليمات اللازمة وسنبلغ جميع من هم في الإجتماع بعدم التعرض للمملكة العربية السعودية تحت طائلة تطبيق القوانين، وسوف نتأكد من الإقامات ومن قانونية وجود غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية وسنعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأعدمت السلطات السعودية النمر، وهور رجل دين شيعي بارز كان في 56 عاما من عمره، يوم 2 يناير 2016 إلى جانب 46 شخصا آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن قرار "حزب الله" تنظيم فعالية لإحياء إعدام المعارض السعودي قد يؤدي إلى تصعيد جديد للتوتر بين بيروت والرياض.

المصدر: "الجديد" + RT