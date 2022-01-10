"حزب الله" ينظم الأربعاء فعالية لإحياء ذكرى إعدام المعارض السعودي النمر

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "حزب الله" اللبناني ينظم الأربعاء المقبل فعالية لإحياء ذكرى إعدام المعارض السعودي، نمر باقر النمر، في خطوة تأتي على خلفية توتر بين لبنان والمملكة.

وذكرت التقارير أن الحزب أطلق على الفعاليةـ التي ستكون خطابية وإعلامية، اسم "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" وستجري في قاعة مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية.

يصرّ حزب الله على توتير علاقة لبنان بالدول الخليجية لأخذ البلاد الى المحور الذي ينتمي اليه.وجديد خطواته نيّته تنظيم ما يسمى "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" في الضاحية الجنوبية.

تبقى المشكلة الاكبر، في من غطّى حزب الله على مدى سنوات بينما يشكو اليوم من تداعيات هذا التحالف. — NicoleHajal (@NicoleHajal) January 10, 2022

وأعدمت السلطات السعودية النمر، وهور رجل دين شيعي بارز كان في 56 عاما من عمره، يوم 2 يناير 2016 إلى جانب 46 شخصا آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب.

إقرأ المزيد

واعتقل النمر، المعروف بانتقاداته الحادة إلى العائلة الحاكمة في المملكة، عدة مرات كانت آخرها في يوليو 2012 على خلفية دعمه للاحتجاجات في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن قرار "حزب الله" تنظيم فعالية لإحياء إعدام المعارض السعودي قد يؤدي إلى تصعيد جديد للتوتر بين بيروت والرياض.

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 29 أكتوبر، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، الذي اتهم الطرف السعودية بالاعتداء على اليمن.

وقالت السعودية مرارا في وقت لاحق إن مصدر التوتر مع لبنان يتمثل في "هيمنة حزب الله" في الساحة السياسية اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + وكالات