سفير السعودية لدى لبنان يشن هجوما حادا على "حزب الله"

اتهمت السعودية "حزب الله" اللبناني باتباع "سلوك عسكري إقليمي يهدد الأمن القومي العربي"، بعد نحو أسبوعين من إعلان الرياض أنه أرسل خبراء لمساعدة الحوثيين باليمن في مهاجمة المملكة.

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وقال السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، في حديث لوكالة "فرانس برس" نشر اليوم الخميس: "نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها".

وأضاف بخاري أن "أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يهدد الأمن القومي العربي".

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى "وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان".

وكرر مطالبات الرياض بـ"إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة... وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة".

كما أضاف الدبلوماسي السعودي: "من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليا شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، علق قبل أيام على دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للسلطات اللبنانية إلى "إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي" على لبنان.

وتوجه نصر الله في خطاب متلفز إلى الملك سلمان قائلا: "نحن لدينا كرامتنا يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الوهابي الداعش الوهابي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو الذي أرسل آلاف الانتحاريين إلى سوريا والعراق وهو أنتم".

وأضاف: "الإرهابي هو الذي يشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات ويدمر البشر والحجر، والإرهابي هو من يقف إلى جانب الولايات المتحدة ويفتح لها مطاراته ويتيح لها أرضه لتمارس جرائمها ضد الإنسانية"، مؤكدا أن "الحزب يدافع عن أهله وشعبه".

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 29 أكتوبر، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، الذي اتهم الطرف السعودية بالاعتداء على اليمن.

وقالت السعودية مرارا في وقت لاحق إن مصدر التوتر مع لبنان يتمثل في "هيمنة حزب الله" في الساحة السياسية اللبنانية.

وفي 26 ديسمبر الفائت اتهم التحالف العربي الناشط في اليمن والذي تقوده السعودية السلطات الإيرانية و"حزب الله" بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة بعد أن تسبب أحد هذه الهجمات مؤخرا بمقتل شخصين.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات