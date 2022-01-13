مصر.. أول تحرك من زوجة وائل الإبراشي ضد الطبيب المتهم بالتسبب في وفاته

تقدم المحامي المصري سمير صبري، وكيلا عن أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، ضد طبيب متهم بالتسبب في الوفاة، عبر أقراص مجهولة.

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من جانبه، قال خالد أمين عضو مجلس النقابه العامة للأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة، إن النقابة تحاول التواصل مع الدكتور خالد منتصر لاستجلاء حقيقة ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الابراشي أدى لتدهور شديد في حالته الصحية.

وقال الدكتور خالد أمين إن نقابة الأطباء حتى كتابة هذه السطور لم تتلق من أسرة الإعلامي وائل الإبراشي أو أي جهة أخرى، شكوى بوجود خطأ طبي في علاج الإعلامي وائل الإبراشي.

وأشار إلى أن النقابة بادرت من جانبها أمس بمطالبة النائب العام حماده الصاوي التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، كما طالبت أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة إدعائها بوجود خطأ طبي.

وأكد أمين أن أي شكوى تصل النقابة يتم التحقيق فيها بمنتهى الحيادية والشفافية، للوصول للحقيقة مشيراً الى أن الأطباء ليسوا ملائكة وهناك من يخطئ ومن يخطئ يتم محاسبته وفقاً للقانون.

واستنكر الدكتور خالد أمين حالة التربص والهجوم على الأطباء، موضحاً أن في حالة وجود أي مضاعفات للمريض يتم تصوير ذلك على أساس أنه خطأ طبي أو إهمال، رغم أن بعضها قد يكون مضاعفات طبية متعارف عليها ومتوقع حدوثها.

وكشف أمين أن نقابة الأطباء تحاول التواصل مع أرملة الراحل الإعلامي وائل الإبراشي للحصول على كافة التقارير الطبية والمستندات التي لديها لاستجلاء الحقيقة في تلك الواقعة والوقوف على كافة الملابسات لمعرفة هل بالفعل هناك خطأ طبي أم لا؟ ومن المسئول عنه؟.

وأكد أن نقابة الأطباء ليست في حالة دفاع أو هجوم ضد أي أحد، ولكن من لديه شكوى أو مستند عليه التقدم بها لجهات التحقيق وعدم الاكتفاء بالنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: الوطن