 
مباشر
عاجل
ستولتنبرغ: اتفاق بين روسيا والناتو على استئناف عمل بعثتيهما لدى الجانبين

التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد "الحوثيين" في مأرب والبيضاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5jq

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 33 عملية ضد حركة "أنصار الله" ( الحوثيين) في شبوة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إنه نفذ "17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 11 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 110 عنصرا إرهابيا".

وأضاف: "نفذنا 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 10 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا