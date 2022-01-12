التحالف العربي يعلن تنفيذ 33 عملية ضد "الحوثيين" في مأرب والبيضاء

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 33 عملية ضد حركة "أنصار الله" ( الحوثيين) في شبوة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إنه نفذ "17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 11 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 110 عنصرا إرهابيا".

التحالف: نفذنا (17) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 12, 2022

وأضاف: "نفذنا 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أدى إلى تدمير 10 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".

التحالف: نفذنا (16) عملية استهداف ضد المليشيا في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 12, 2022

المصدر: "واس"