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وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع في محافظة مأرب

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وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع في محافظة مأرب
AP
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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سيطرة القوات الحكومية على مواقع في محافظة مأرب بمواجهات مع حركة "أنصار الله- الحوثيون".

وقال الإرياني إن "أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمكنوا في معارك متواصلة منذ صباح اليوم من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب".

وأشار إلى أن "ألوية العمالقة نفذت عملية التفاف محكمة ووصلت إلى وسط مديرية ‎حريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر الحوثي في مركز المديرية وقطع خطوط إمدادهم عبر عقبة ملعا التي تصل مديريتي حريب بالجوبة وسط غطاء من صقور الجو في تحالف دعم الشرعية".

كما ثمن الإرياني "الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الدعم الذي لعب دورا أساسيا وحاسما في صناعة الانتصارات التي حققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني، والهزائم النكراء التي منيت بها مليشيا الحوثي".

المصدر: RT

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