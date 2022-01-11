وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة القوات الحكومية على مواقع في محافظة مأرب

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سيطرة القوات الحكومية على مواقع في محافظة مأرب بمواجهات مع حركة "أنصار الله- الحوثيون".

وقال الإرياني إن "أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تمكنوا في معارك متواصلة منذ صباح اليوم من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب".

1-ابطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء 🇸🇦 يتمكنون من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير أجزاء واسعة من مديرية حريب وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 11, 2022

وأشار إلى أن "ألوية العمالقة نفذت عملية التفاف محكمة ووصلت إلى وسط مديرية ‎حريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر الحوثي في مركز المديرية وقطع خطوط إمدادهم عبر عقبة ملعا التي تصل مديريتي حريب بالجوبة وسط غطاء من صقور الجو في تحالف دعم الشرعية".



كما ثمن الإرياني "الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الدعم الذي لعب دورا أساسيا وحاسما في صناعة الانتصارات التي حققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني، والهزائم النكراء التي منيت بها مليشيا الحوثي".

4-نثمن الدعم والاسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة اهلنا واشقائنا في المملكة🇸🇦 وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في الإمارات،وهو الدعم الذي لعب دور أساسي وحاسم في صناعة الانتصارات التي حققها ابطال الوية العمالقة والجيش الوطني، والهزائم النكراء التي منيت بها مليشيا الحوثي الارهابية — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 11, 2022

المصدر: RT