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رئيس الحكومة الجزائرية: الاحتفاء بالسنة الأمازيغية على خطى آبائنا وأجدادنا له طعم خاص

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة الجزائرية: الاحتفاء بالسنة الأمازيغية على خطى آبائنا وأجدادنا له طعم خاص
Globallookpress Chadi / Source: Xinhua
صورة تعبيرية
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أكد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن الاحتفاء بحلول السنة الأمازيغية التي يطلق عليها اسم "يناير" له طعم خاص وتعبير عن التنوع الثقافي في بلادنا

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال أيمن بن عبد الرحمن: "حل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2972، والاحتفاء بيناير، على خطى آبائنا وأجدادنا، له طعم خاص، إنه إحياء لتراثنا الأصيل، ليتجذر أكثر في مجتمعنا كأحد مقومات الشخصية الجزائرية، وكتعبير عن التنوع الثقافي لبلدنا".

وأكمل مهنئا: "أسڤَّاس أمڤّاز، أسڤّاس أمربوح للجزائريين بالداخل والمهجر، وأتضرع إلى الله تعالى أن يكون "العام" حاملا للخيرات والبركات علينا جميعا".

المصدر: RT

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