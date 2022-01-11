إحالة رئيس جلسة السن في البرلمان العراقي إلى لجنة السلوك النيابي

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إحالة النائب محمود المشهداني، الذي كان رئيسا للسن في جلسة افتتاح البرلمان العراقي، على لجنة السلوك النيابي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي، إن "رئاسة المجلس قررت إحالة النائب المشهداني على لجنة السلوك النيابي".

وأضافت، أن "ذلك جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس".

وظهر محمود المشهداني الذي ترأس جلسة البرلمان الأولى بصفته "رئيس السن" في وضع صحي "صعب"، بحسب ما قال هو نفسه، ونقل على إثر ذلك إلى المشفى.

لكن معلومات رشحت من سياسيين عراقيين، أشارت إلى أن المشهداني ادعى إصابته بوعكة صحية لتأجيل الجلسة الافتتاحية.



المصدر: RT