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قيادية كردية لـRT: برهم صالح مرشح الكرد الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق

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قيادية كردية لـRT: برهم صالح مرشح الكرد الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق
Globallookpress
الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح
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أكدت ريزان الشيخ القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، أن الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، يعتبر مرشح الأكراد الوحيد لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقالت لـRT: "ليس لدى الأحزاب الكردية أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية غير صالح، وهو الوحيد الذي سيطرح للتصويت عليه في مجلس النواب".

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وأضافت، أن "مفاوضات بين الأحزاب الكردية، أنتجت اتفاقا ينص على أن برهم صالح مرشحا وحيدا لهذا المنصب".

ووفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، أما رئاسة الحكومة فمن حصة الشيعة، وللسنة منصب رئيس مجلس النواب.

المصدر: RT

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