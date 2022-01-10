العراق.. الحلبوسي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي مساء الأحد عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيسا للمجلس إنه "يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفقا للتوقيتات الدستورية"، فيما قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

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وانتخب مجلس النواب بدورته الخامسة، أمس الأحد الحلبوسي رئيسا له لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.

المصدر: "السومرية"