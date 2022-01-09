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الحلبوسي يفوز برئاسة مجلس النواب العراقي

أخبار العالم العربي

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فاز مرشح تحالفي تقدم والعزم محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الثانية بأغلبية الأصوات وذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان بنوابه الجدد،

فيما اختار المجلس حاكم الزاملي نائبا أول له.. واعترت الجلسةَ الكثيرُ من التأجيل والمشادات، مع وعكة صحية ألمت برئيس السن محمود المشهداني.

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