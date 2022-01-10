قوات أمنية ليبية تفرق بالقوة اعتصاما لمهاجرين في طرابلس

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن نشطاء ومهاجرين قولهم إن قوات الأمن الليبية فرّقت بالقوة اعتصاما احتجاجيا لمهاجرين أمام مركز مجتمعي مغلق للأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وقال الناشط طارق لملوم، الذي يعمل مع منظمة "بلادي" المحلية لحقوق الإنسان إن "القوات جاءت ليلا ودمرت موقع الاحتجاج واعتقلت المئات، فيما أرسل المعتقلين إلى مركز احتجاز في بلدة عين زارة القريبة".

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وأضاف أن مهاجرين آخرين تمكنوا من الفرار، مشيرا إلى أن زعيم احتجاجي واحد على الأقل أصيب برصاصة أثناء المداهمة.

وكان المهاجرون، ومنهم نساء وأطفال، يخيمون خارج المركز في طرابلس منذ أكتوبر، طالبين الحماية بعد حملة قمع واسعة النطاق ضد المهاجرين، كما طالبوا بمعاملة أفضل على أيدي السلطات الليبية.

وقالت المهاجرة السودانية عائشة التي شاركت مع أسرتها في الاعتصام منذ أكتوبر إن "الشرطة ضربت مهاجرين واعتقلتهم، وإنها كانت من بين المعتقلين".

وتابعت: "لقد أحرقوا الخيام وأحرقوا كل شيء".

وقال المجلس النرويجي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 600 مهاجر اعتقلوا في العملية.

المصدر: "أسوشيتد برس"