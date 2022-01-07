ليبيا.. تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هروب سجناء قرنادة

أعلن جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، الجمعة، عن تشكيل لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة.

وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأن رئيس الجهاز اللواء مصطفى أبو حرارة اجتمع رفقة اللجنة المشكلة مع المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء، المستشار صالح آدم، لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال واقعة الهروب ‏والاطلاع على أوضاع السجن.

وأشار الجهاز إلى أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة من النزلاء الفارين من قبل إدارة الأمن والعمليات بالبيضاء، وقد تم إعادتهم إلى السجن يشار إلى أن سجن قرناده شهد عملية هروب لعدد كبير من السجناء بالإضافة إلى أعمال شغب وإطلاق نار أدى لمقتل أحد السجناء صباح الثلاثاء".

المصدر: RT