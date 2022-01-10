السيسي يتحدث عن "أكبر تحد واجه البشرية في العصر الحديث"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا "تحد عظيم" قابل الإنسانية في العصر الحديث، والحقيقة أيضا أنها شكلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا.

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وأضاف الرئيس المصري، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، دائما نقول في كل "محنة" توجد "منحة"، لأن التداعيات التي أفرزتها الجائحة حتى الآن نتكلم عن توقف قطاعات كاملة في السنوات الماضية، مضيفا: "فيه دول عملت إغلاق كامل لكل مناحي الحياة، وهناك قطاعات توقفت بالكامل مثل الطيران والسياحة وقطاعات أخرى تضررت".

وتحدث الرئيس المصري عن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الإصابات مع ظهور الجائحة كانت بالآف ثم تجاوزت الملايين وعشرات الملايين ثم مئات الملايين، متابعا: "بشكل وآخر بنفس الكلام عن الوفيات بنتكلم عن عدة ملايين".

وأضاف: "لما نتكلم عن الموقف في مصر في التعامل مع الجائحة.. لازم نتكلم عن موضوعين موضوع خاص بقطاع الصحة.. هتكلم عن موضوع الصحة.. من 2017 و2018 و2019 الدولة كانت تطلق مبادرات.. والهدف منها دخول ملفات تخص الصحة العامة في مصر وعلى رأسهم ملف فيروس سى.. ولما اتحركنا في الملف ده.. عملنا مسح كامل للأمراض غير السارية المتمثلة في السكر والضغط والسمنة".

وتابع: "الكلام ده لما عملناه مبكرا.. لما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس سى.. بنقينا نقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتى بشهادة منظمة الصحة العالمية من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس".

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

المصدر: "اليوم السابع"