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ليبيا.. القبض على "المطلوب الأول للعدالة" في مدينة مسلاتة (صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. القبض على
Globallookpress
القوات الأمنية الليبية
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أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض "المطلوب الأول للعدالة" في مدينة مسلاتة، خلال عملية أمنية السبت.

وأوضح "اللواء 444 قتال" في بيان له، أن إحدى مفارزه الخاصة في مدينة مسلاتة "تمكنت أخيرا من إلقاء القبض على المطلوب الأول للعدالة في المدينة المدعو طه عمران الدوادي، بعد عمليات رصد وتتبع استمرت لأيام".

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وأشار إلى أن الدوادي "متهم في العديد من القضايا أبرزها: ثلاثة قضايا قتل، إضافة إلى قضايا خطف وسرقة ومواقعة وسطو مسلح".

وأشار إلى أن المتهم تمت إحالته إلى لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

المصدر: RT



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