اللواء 444 الليبي يعلن تحرير نحو 120 رهينة في مدينة بني وليد (صور)

أعلن اللواء 444 التابع للقوات الحكومية الليبية، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تحرير عدد كبير من الرهائن كانوا محتجزين من قبل عصابة إجرامية في مدينة بني وليد شمال غربي البلاد.

وجاء في بيان للواء أن قواته تمكنت فجر اليوم من "فك سراح عدد من الرهائن في بني وليد" وأن مفارزه العسكرية قامت بمداهمة "أوكار أخرى لتجار البشر وحررت قرابة 120 رهينة تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز بحسب إفادتهم، ويحمل جلهم الجنسية المصرية".

مصادر ووسائل إعلام ليبية

مصادر ووسائل إعلام ليبية

وأكد اللواء أن العمليات من هذا النوع "لن تتوقف وستتكرر على معاقل الجريمة أينما وجدت".

ناصر حاتم

المصدر: RT