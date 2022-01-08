"كتائب حزب الله" في العراق: على العقلاء تجنب الذهاب إلى ما لا يحمد عقباه

حذرت "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم السبت، من وصول الأوضاع إلى ما لا "يحمد عقباه"، فيما أكدت أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "عراقية، لا بريطانية، ولا أمريكية، ولا إماراتية".

وقال المسؤول الأمني في الكتائب "أبو علي العسكري" في بيان صحفي: "نؤكد أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون عراقية، لا شرقية ولا غربية، ولا بريطانية، ولا أمريكية، ولا إماراتية".

وأضاف أن "تدخل القوى السنية أو الأطراف الكردية لصالح جهة معينة من المكون الأكبر (في إشارة إلى الشيعة)، سيساهم في عدم استقرار البلاد، وإن حصلوا على مكاسب – يطمعون بها – فستكون مؤقتة، وقد تتحول إلى وبال عليهم، وسيخسر الجميع".

وأشار إلى أن "محاولة استئثار طرف معين وإقصاء الأغلبية التي تمثل 90% من المكون الأكبر ستؤدي إلى (شق الصف)، وهذا ما يريده أعداء الشعب العراقي، فعلى العقلاء إدارة الأمر بحكمة لتجنب الذهاب إلى ما لا يحمد عقباه".

المصدر: RT