 
مباشر

بعد قفزة الخميس.. انخفاض في عدد الإصابات بكورونا في السعودية

أخبار العالم العربي

بعد قفزة الخميس.. انخفاض في عدد الإصابات بكورونا في السعودية
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4ks

قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل تراجع في عدد إصابات فيروس كورونا الجديدة في المملكة بعد القفزة التي شهدها يوم الخميس.

إقرأ المزيد
السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا اليومية
السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا اليومية

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3068 حالة إصابة جديدة، منها 134 حالة حرجة، و793 حالة تعاف وحالتي وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 575293 حالة، و8892 وفاة، و545771 حالة تعافي.

ولم تسجل السعودية، التي تعد 34 مليون نسمة، أكثر من 100 حالة يوميا لثلاثة أشهر بين منتصف سبتمبر ومنتصف ديسمبر الماضي، قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة بدءا من 19 ديسمبر.

وسجلت المملكة أول حالة مؤكدة بالمتحورة اوميكرون شديدة العدوى في 1 ديسمبر.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا