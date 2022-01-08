بعد قفزة الخميس.. انخفاض في عدد الإصابات بكورونا في السعودية

قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل تراجع في عدد إصابات فيروس كورونا الجديدة في المملكة بعد القفزة التي شهدها يوم الخميس.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3068 حالة إصابة جديدة، منها 134 حالة حرجة، و793 حالة تعاف وحالتي وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 575293 حالة، و8892 وفاة، و545771 حالة تعافي.

ولم تسجل السعودية، التي تعد 34 مليون نسمة، أكثر من 100 حالة يوميا لثلاثة أشهر بين منتصف سبتمبر ومنتصف ديسمبر الماضي، قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة بدءا من 19 ديسمبر.

وسجلت المملكة أول حالة مؤكدة بالمتحورة اوميكرون شديدة العدوى في 1 ديسمبر.

#وزارة_الصحة: حالات الإصابة تسجل انخفاضًا عن الأمس.. تسجيل 3068 حالة إصابة جديدة و 134 حالة حرجة و 793 حالة تعاف وحالتي وفاة#الإخبارية_عاجلpic.twitter.com/dzzdgSKaEP — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 8, 2022

المصدر: RT