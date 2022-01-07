السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا اليومية
سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 3575 إصابة جديدة مقارنة بـ3168 إصابة أمس.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 817 حالة تعافي، ووفاة حالتين.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ ظهور أول حالة في المملكة، 572225 حالة، منها 117 حالات حرجة في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 544978 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8890 حالة وفاة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
#الصحة: التقرير اليومي لمستجدات #فيروس_كورونا في المملكة.#واس_عامpic.twitter.com/me00z9Ml8Z— واس العام (@SPAregions) January 7, 2022
المصدر: واس
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