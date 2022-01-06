الرئيس الإيراني "متفائل"

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن مستقبل البلاد "سيكون مشرقا بفضل تضحية ودماء الشهداء".

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وأكد رئيسي، خلال مشاركته بتشييع ضحايا مجهولي الهوية في طهران، أن "رسالة الشهداء تتمثل بالعبودية لله وخدمة الناس وتحديد العدو ومقارعته، وأن هذه الرسالة مقاربة لحل مشاكل البلاد والناس".

وشدد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من تشييع الشهداء "للتمكن من تقديم الخدمة الخالصة ومكافحة التغلغل في البلاد والذي يمثل خطرا هاما يتوجب التحوط منه".

وأشار الى "وجود بعض الاحباطات في المجتمع"، مؤكدا أن جميع المشاكل ستحل قطعيا، وأن "مستقبل البلاد سيكون باعثا على التفاؤل ومشرقا".

المصدر: "فارس"