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التحالف العربي: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات فورية لـ"تحييد التهديد وحماية المدنيين".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة".

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وأضاف: "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين".

وأعلن التحالف العربي مساء الأربعاء عن تلقيه نداء استغاثة من ناقلة نفط "تعرضت للمضايقة المسلحة قبالة ميناء الحديدة باليمن".



المصدر: "واس" + RT

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