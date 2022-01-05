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طيران التحالف العربي يقصف أهدافا في صنعاء

أخبار العالم العربي

طيران التحالف العربي يقصف أهدافا في صنعاء
Globallookpress Xinhua
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء "استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة".

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد المسيرات من صنعاء"، مضيفا أنه دمر مخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من مواقع قوات الحوثييين المستهدفة، وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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وأشار التحالف إلى أن العملية بصنعاء "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف قد أعلن الأحد عن "تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء"، مؤكدا تدمير "مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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