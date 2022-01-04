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الإعلان عن موعد وصول أدوية كورونا الجديدة إلى مصر

أخبار العالم العربي

الإعلان عن موعد وصول أدوية كورونا الجديدة إلى مصر
Globallookpress
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أعلن مصدر مطلع باللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة المصرية عن موعد وصول كميات الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها القاهرة لعلاج مصابي كورونا.

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وقال المصدر إنه من المنتظر وصول جرعات المرحلة الأولى من عقاري "باكسلوفيد" و"إيفوشيلد" أواخر شهر يناير الجاري، بعدما تعاقدت هيئة الشراء الموحد نيابة عن وزارة الصحة لشراء تلك الأدوية.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من التعاقد تشمل وصول كميات من عقار شركة "فايرز" تكفي لعلاج 20 ألف مريض بكورونا، وكميات من عقار "أسترازينيكا" تكفي لـ50 ألف شخص.

وبيّن أن هناك شركات أدوية مصرية ستنتج عقار "مولونوبرفير" بأسماء تجارية مختلفة، ومن المنتظر طرحه بالأسواق بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

ودواء "مولونوبرفير"، هو نفس العقار الذي تنتجه شركة "ميرك" لكنه سيصنع في مصر، بعدما سمحت الشركة الأميركية لصانعي الأدوية الآخرين بإنتاج عقارها.

وتعاقدت الجهات الصحية في مصر على شراء وإنتاج 3 أدوية واعدة لعلاج المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة بعدما حققت نتائج إيجابية مؤخرا.

المصدر: مصراوي

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