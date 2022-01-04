 
مباشر

ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية

أخبار العالم العربي

ارتفاع كبير بإصابات كورونا وكسر حاجز الألفي إصابة في السعودية
Globallookpress Xinhua
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3pt

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

إقرأ المزيد
السعودية.. إصابات كورونا ترتفع بشكل حاد وبنحو 70% خلال يوم واحد
السعودية.. إصابات كورونا ترتفع بشكل حاد وبنحو 70% خلال يوم واحد

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ليصبح الإجمالي 562437 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 375 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 543129 حالة.

كما أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8883 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 96 حالة.

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا