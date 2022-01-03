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السعودية.. إصابات كورونا ترتفع بشكل حاد وبنحو 70% خلال يوم واحد

أخبار العالم العربي

السعودية.. إصابات كورونا ترتفع بشكل حاد وبنحو 70% خلال يوم واحد
Globallookpress Carsten Reisinger
صورة تعبيرية
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ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، لتزيد بنحو 70% عما سجلته في اليوم السابق.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي حلالات الإصابة في المملكة منذ بدء الوباء، إلى 559852 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 341 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 542754 حالة"، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8881 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة.

وكانت السعودية قد سجلت أمس الأحد، 1024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

المصدر: "واس"

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