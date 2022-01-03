حميميم: مقتل جندي سوري وإصابة اثنين في محافظتي حماة وحلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافليف مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة قصف الجماعات الإرهابية محافظتي حماة وحلب في سوريا.

وقال: "في محافظة حماة قتل جندي سوري برصاص قناصة الإرهابيين من منطقة فليفيل على مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة كوكب".

وأضاف: "في محافظة حلب أصيب جنديان سوريان بجروح نتيجة قصف إرهابيين من منطقة إيبيزمو بقذائف الهاون على مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة أوروم الصغرى".

المصدر: RT