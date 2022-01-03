حميميم: مقتل جندي سوري وإصابة اثنين في محافظتي حماة وحلب
AFP Maher AL MOUNES
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافليف مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة قصف الجماعات الإرهابية محافظتي حماة وحلب في سوريا.
وقال: "في محافظة حماة قتل جندي سوري برصاص قناصة الإرهابيين من منطقة فليفيل على مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة كوكب".
وأضاف: "في محافظة حلب أصيب جنديان سوريان بجروح نتيجة قصف إرهابيين من منطقة إيبيزمو بقذائف الهاون على مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة أوروم الصغرى".
المصدر: RT
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