حميميم: مقتل جندي سوري بقصف بالهاون شنه المسلحون في إدلب
AFP OMAR HAJ KADOUR
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أكد اللواء البحري أوليغ جورافليف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل جندي سوري في محافظة إدلب بقصف بالهاون شنه مسلحون.
وقال: في محافظة إدلب السورية قتل جندي سوري نتيجة قصف المسلحين من منطقة بنين بقذائف الهاون على مواقع القوات الحكومية في منطقة بلدة حنتوتين.
وأضاف أنه تم تسجيل قصف واحد فقط خلال الأول من يناير الجاري من جانب المسلحين.
المصدر: "تاس"
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