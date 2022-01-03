الخارجية المصرية تدعو للإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية

أدانت وزارة الخارجية المصرية اختطاف "أنصار الله" الحوثيين سفينة شحن ترفع علم الإمارات قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وشددت الخارجية على أن "مصر تؤكد على أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطرا حقيقيا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر".

وأضافت: "هذه الأعمال تمثل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي".

ودعت الخارجية في بيانها، إلى "الإفراج الفوري عن السفينة".



وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن (روابي) قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات".

وأعتبر أن "عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن (روابي) المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب"، مضيفا أن "سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى".

المصدر: الخارجية المصرية – فيسبوك + وكالات