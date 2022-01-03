الحوثيون: راقبنا السفينة الإماراتية لأسابيع ونحذر التحالف

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع التحالف العربي بقيادة السعودية من القيام بأي عملية لتحرير السفينة الإماراتية المحتجزة في ميناء الحديدة اليمني.

وقال في مؤتمر صحفي: "نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية، والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني".

نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 3, 2022

وأضاف: "لأول مرة نجحت القوات البحرية في تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة شحن عسكرية أثناء قيامها بأنشطة عدائية في عرض البحر".

وتابع: "منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية".

وقال: "خلال الأسابيع الماضية كانت قواتنا تراقب السفينة، وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني".

وأشار سريع إلى أن "القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان".

لمن فاتته مشاهدة إيجاز القوات المسلحة بشأن عملية ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية.

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على الرابط التالي:https://t.co/xcxQKdglvJ — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 3, 2022

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن (روابي) قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات".

واعتبر أن "عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن (روابي) المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب"، مضيفا أن "سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى".

المصدر: RT + "مركز الإعلام الثوري"