"سانا": القوات الأمريكية تخرج 128 آلية تحمل دبابات ونفطا مسروقا من ريف الحسكة إلى شمال العراق

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية "أخرجت رتلا عسكريا مؤلفا من عشرات الآليات المحملة بمعدات عسكرية وصهاريج من النفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى شمال العراق".

إقرأ المزيد

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولها إن "رتلا مؤلفا من 128 آلية، بينها 60 برادا وصهريجا للنفط، و60 ناقلة تحمل دبابات وعتادا عسكريا متنوعا بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات، خرج من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".

وبحسب "سانا"، فإن الجيش الأمريكي "ينشر قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته، إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة به، والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة، وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية، وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا".

المصدر: "سانا"