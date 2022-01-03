"سانا": قوات تركية ومسلحون موالون لها يعتدون على قرى بريف الرقة الشمالي

أفادت وكالة "سانا" بأن قوات تابعة للجيش التركي وجماعات مسلحة موالية لأنقرة استهدفت بالمدفعية قريتي الدبس وأبو نيتولا ومحيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن قوات تركية وجماعات مسلحة استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قريتي الدبس وأبو نيتولا ومحيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي المزروعة.

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المصدر: سانا