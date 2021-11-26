"سانا": القوات التركية ومسلحون موالون لها يعتدون بالقذائف على قرى بريف الرقة

أفادت وكالة "سانا" للأنباء بأن الجيش التركي ومسلحون موالون لتركيا استهدفوا فجر اليوم بالقذائف الصاروخية عدة قرى واقعة في محيط الأوتستراد الدولي "M4" وقرية هوشان بريف الرقة بسوريا.

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وكشفت مصادر محلية لـ"سانا": أن "عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين سقطت في محيط الأوتستراد الدولي "M4" وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما تسبب في وقوع أضرار بالمزروعات".

وأشارت المصادر إلى أن "الاعتداءات التركية وقعت بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع الاحتلال في سماء بلدة عين عيسى المجاورة".

وفي السياق أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن: "قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدفت خلاله مناطق في محيط الأوتستراد الدولي "M4" وقرية هوشان ضمن القطاع الشمالي من ريف الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن".

وكان "المرصد السوري" نشر يوم أمس الأول، أن "وزارة الدفاع التركية نعت عنصرا من القوات التركية قتل عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالعبث بسلاحه الفردي خلال تواجده ضمن أحد معسكرات التدريب التابعة للقوات التركية في مدينة تل أبيض ضمن منطقة عملية "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة القوات التركية بريف الرقة الشرقي، وذلك خلال الساعات الفائتة".

ويأتي ذلك، بعد نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أمس عن "عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الـ 48 ساعة الفائتة على موقع يتبع للقوات التركية في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، واستهدفت عناصر الموقع، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تنسحب القوات من المنطقة لتقوم القوات التركية بعدها بتنفيذ قصف مكثف على مواقع "قسد"، عقب ذلك قامت "قسد" برد القصف أيضا".

المصدر: "سانا"+"المرصد السوري لحقوق الإنسان"