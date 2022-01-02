 
مباشر

العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة التركية شمالي البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة التركية شمالي البلاد (صور)
RT
العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة تركية شمالي البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3e8

حصلت RT على صور لمنصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة العسكرية التركية شمالي العراق.

وتظهر الصور منصة الصواريخ التي ركبت على سيارة نوع (كيا) وعثرت عليها القوات العراقية.

وحسب مصادر تحدثت لـRT، فإن القوات الأمنية ضبطت منصة الصواريخ في قرية أبو جربوعة شمال شرقي الموصل.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في الـ27 من ديسمبر 2021 أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، مشيرة إلى أنه لم يؤد إلى خسائر مادية أو بشرية.

وأشارت إلى أن الصاروخين سقطا في منطقة واقعة بين قرية جيبران وناحية زيلكان في نينوى دون وقوع أي خسائر.

العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة التركية شمالي البلاد (صور)
RT
العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة التركية شمالي البلاد (صور)
RT
العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة التركية شمالي البلاد (صور)
RT

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا