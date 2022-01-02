العراق.. العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة التركية شمالي البلاد (صور)

حصلت RT على صور لمنصة الصواريخ التي استهدفت القاعدة العسكرية التركية شمالي العراق.

وتظهر الصور منصة الصواريخ التي ركبت على سيارة نوع (كيا) وعثرت عليها القوات العراقية.

وحسب مصادر تحدثت لـRT، فإن القوات الأمنية ضبطت منصة الصواريخ في قرية أبو جربوعة شمال شرقي الموصل.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في الـ27 من ديسمبر 2021 أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، مشيرة إلى أنه لم يؤد إلى خسائر مادية أو بشرية.

وأشارت إلى أن الصاروخين سقطا في منطقة واقعة بين قرية جيبران وناحية زيلكان في نينوى دون وقوع أي خسائر.

RT

RT

RT

المصدر: RT